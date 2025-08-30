Auxiliar de obras é morto a tiros dentro de bar em Vila Velha
Paulo Renan foi morto a tiros. Foto: TV Vitória/ReproduçãoPaulo Renan foi atingido dentro de um bar na Avenida Vista Linda, próximo...
O auxiliar de obras Paulo Renan Faria da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (29) dentro de um bar no bairro Jaburuna, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 19h30, em um estabelecimento na Avenida Vista Linda, próximo à região da prainha da Glória.
