Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Auxiliar de obras é morto a tiros dentro de bar em Vila Velha

Paulo Renan foi morto a tiros. Foto: TV Vitória/ReproduçãoPaulo Renan foi atingido dentro de um bar na Avenida Vista Linda, próximo...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O auxiliar de obras Paulo Renan Faria da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros na noite de sexta-feira (29) dentro de um bar no bairro Jaburuna, em Vila Velha. O crime aconteceu por volta das 19h30, em um estabelecimento na Avenida Vista Linda, próximo à região da prainha da Glória.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.