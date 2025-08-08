AVC hemorrágico: entenda quadro de saúde de Arlindo Cruz Arlindo Cruz foi internado no CTI (Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem) Arlindo Cruz teve o AVC em 2017, o que deixou diversas... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Arlindo Cruz foi internado no CTI (Foto: Reprodução / Instagram @arlindocruzobem)

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre a saúde do cantor e compositor Arlindo Cruz.

Leia Mais em Folha Vitória:

Saúde! Um viva à vida

Governo e Ales devem se manifestar ao TJES sobre “lei antigênero”

Especialistas apontam 5 hábitos que elevam os níveis do seu colesterol