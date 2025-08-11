Avenida de Vila Velha é interditada após poste ser atingido por carro e ficar pendurado
Poste foi atingido por carro e ficou pendurado (Foto: Thiago Soares / Folha Vitória) A Guarda Municipal de Vila Velha interditou parte da avenida Anésio José Simões, nas proximidades da estação Leopoldina, em Paul, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (11), por conta de um poste que ameaça cair na via. O equipamento foi atingido por uma caminhonete que perdeu o controle quando trafegava pelo local.
