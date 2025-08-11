Logo R7.com
Avenida em Vila Velha terá interdições para obras de macrodrenagem

Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaVeja rotas alternativas para obras de macrodrenagem que acontecem na Avenida Rui Braga

Folha Vitória|Do R7

Reprodução/Prefeitura de Vila Velha A Avenida Rui Braga Ribeiro, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, será interditada por 20 dias para obras de macrodrenagem. O trecho corresponde entre a Praça de Santa Inês e a Rua Olegário Mariano. As intervenções tiveram início nesta segunda-feira (11).

