Avenida em Vila Velha terá interdições para obras de macrodrenagem
Reprodução/Prefeitura de Vila Velha A Avenida Rui Braga Ribeiro, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, será interditada por 20 dias para obras de macrodrenagem. O trecho corresponde entre a Praça de Santa Inês e a Rua Olegário Mariano. As intervenções tiveram início nesta segunda-feira (11).
