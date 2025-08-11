Avenida em Vila Velha terá interdições para obras de macrodrenagem Reprodução/Prefeitura de Vila VelhaVeja rotas alternativas para obras de macrodrenagem que acontecem na Avenida Rui Braga Folha Vitória|Do R7 11/08/2025 - 20h37 (Atualizado em 11/08/2025 - 20h37 ) twitter

Reprodução/Prefeitura de Vila Velha A Avenida Rui Braga Ribeiro, no bairro Santa Inês, em Vila Velha, será interditada por 20 dias para obras de macrodrenagem. O trecho corresponde entre a Praça de Santa Inês e a Rua Olegário Mariano. As intervenções tiveram início nesta segunda-feira (11).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre as interdições!

