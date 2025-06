Avião com mais de 240 pessoas a bordo que ia para Londres cai na Índia Avião caiu poucos minutos após a decolagem (Foto: Reprodução / X @FlightEmergency)Boing 787 caiu em uma área residencial poucos minutos... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 08h56 ) twitter

Um avião de passageiros operado pela Air India, a principal companhia aérea indiana, caiu logo após a decolagem na cidade de Ahmedabad, no oeste do país, nesta quinta-feira, 12, de acordo com a mídia local. O voo tinha como destino o Aeroporto Gatwick, em Londres, 244 pessoas estavam a bordo.

