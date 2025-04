Folha Vitória |Do R7

Avião passa por “manutenção não programada” e voo é cancelado Divulgação/ Zurich Airport BrasilO voo sairia de Vitória com destino a Guarulhos, mas foi cancelado pela Latam. Veja o que diz a companhia...

Divulgação/ Zurich Airport Brasil Os passageiros que iriam viajar do Aeroporto do Vitória com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, nesta quinta-feira (17), tiveram o voo cancelado. Segundo a Latam, o motivo seria uma “manutenção não programada da aeronave”.

