Avião terá assento na vertical para passageiro viajar "em pé" e pagar menos Foto: Reprodução/ AviosonteriorsNovo modelo criado por empresa italiana promete aviões mais leves, mais passageiros e, quem sabe, passagens... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 13h56 (Atualizado em 25/05/2025 - 13h56 )

Foto: Reprodução/ Aviosonteriors Você que vive reclamando do preço das passagens aéreas pode até se animar com a ideia — mas só se também topar um pouco de sofrimento. A empresa italiana Aviointeriors apresentou o Skyrider 2.0, um conceito de assento “semi-em pé” que promete revolucionar as companhias aéreas de baixo custo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa inovação que pode mudar a forma como viajamos!

