Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Avorion: Sandbox espacial ganha desconto de 50% no Steam

Com mais de 12.000 avaliações positivas, 5.000 delas de jogadores  com mais de 100 horas de jogo, Avorion possui uma comunidade vibrante...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A desenvolvedora alemã Boxelware têm o prazer de anunciar que, para comemorar a implementação dos textos em Português do Brasil no seu aclamado jogo de sandbox espacial Avorion, o jogo estará com 50% (R$ 36.99) de desconto até dia 21 de agosto.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.