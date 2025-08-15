Avorion: Sandbox espacial ganha desconto de 50% no Steam
Com mais de 12.000 avaliações positivas, 5.000 delas de jogadores com mais de 100 horas de jogo, Avorion possui uma comunidade vibrante...
A desenvolvedora alemã Boxelware têm o prazer de anunciar que, para comemorar a implementação dos textos em Português do Brasil no seu aclamado jogo de sandbox espacial Avorion, o jogo estará com 50% (R$ 36.99) de desconto até dia 21 de agosto.
A desenvolvedora alemã Boxelware têm o prazer de anunciar que, para comemorar a implementação dos textos em Português do Brasil no seu aclamado jogo de sandbox espacial Avorion, o jogo estará com 50% (R$ 36.99) de desconto até dia 21 de agosto.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: