Bactérias da boca no sangue: o que é risco real e o que é mito

Foto: FreepikA boca abriga uma comunidade de microrganismos que, em condições normais, convivem bem conosco. Em algumas situações,...

Folha Vitória|Do R7

A boca abriga uma comunidade de microrganismos que, em condições normais, convivem bem conosco. Em algumas situações, porém, parte dessas bactérias pode entrar na corrente sanguínea — o que chamamos de bacteremia.

Para saber mais sobre os riscos e mitos relacionados às bactérias da boca no sangue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

