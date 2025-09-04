Bactérias da boca no sangue: o que é risco real e o que é mito
Foto: FreepikA boca abriga uma comunidade de microrganismos que, em condições normais, convivem bem conosco. Em algumas situações,...
A boca abriga uma comunidade de microrganismos que, em condições normais, convivem bem conosco. Em algumas situações, porém, parte dessas bactérias pode entrar na corrente sanguínea — o que chamamos de bacteremia.
A boca abriga uma comunidade de microrganismos que, em condições normais, convivem bem conosco. Em algumas situações, porém, parte dessas bactérias pode entrar na corrente sanguínea — o que chamamos de bacteremia.
Para saber mais sobre os riscos e mitos relacionados às bactérias da boca no sangue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para saber mais sobre os riscos e mitos relacionados às bactérias da boca no sangue, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: