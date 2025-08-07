Bairro da Penha chega para ficar com o Estrela na Copa Vitória das Comunidades Batizado com o nome de uma das ruas da comunidade do Bairro da Penha, Estrela garante mais um ano na elite da Copa Vitória das Comunidades... Folha Vitória|Do R7 07/08/2025 - 15h39 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h39 ) twitter

A coleção de camisas de futebol do Mike é grande e bem cuidada. Entre tantas camisas, está a que ele considera a mais importante: a do Estrela. Já são mais de 10 anos defendendo o clube do Bairro da Penha. De jogador a técnico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes da competição!

