Banda Casaca e Lordose pra Leão encerram o mês de julho do Festival Sesi Som Banda Casaca se apresenta na quarta e Lordose pra Leão, na quinta (Fotos: Hecthor Murilo/Paula Portella/Divulgação)Shows acontecem... Folha Vitória|Do R7 29/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 29/07/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Banda Casaca se apresenta na quarta e Lordose pra Leão, na quinta (Fotos: Hecthor Murilo/Paula Portella/Divulgação) O Festival Sesi Som encerra o mês de julho com dois shows no Teatro do Sesi, em Vitória. A banda Casaca se apresenta na quarta-feira (30), e a Lordose pra Leão sobe ao palco na quinta (31). Os espetáculos fazem parte da programação comemorativa pelos 25 anos do espaço cultural.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mec Show atrai empresas de todo país e deve gerar R$ 220 milhões em negócios

100 anos de Hélio Mendes: noite especial celebra legado do maestro capixaba

Complexos prisionais de Viana e Xuri recebem nomes de policiais penais assassinados