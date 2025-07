Banda Eva com vista pro mar em noite de comemoração no Iate Clube Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 00h56 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O público do Iate Clube ficou eclético na última sexta, para o show da Banda Eva. A princípio, Felipe Pezzoni tocaria no Na Vista, mas, por conta dos danos na casa, causados pelos fortes ventos, a apresentação foi transferida. Além dos fãs mais jovens, que já haviam comprado ingresso, sócios e convidados puderam curtir o ‘arerê’ baiano numa oportunidade superexclusiva. A chuva até parou para o agito começar. Foi o start da comemoração dos 79 anos do espaço, administrado pelo comodoro Fabiano Pereira. Cerca de 800 compareceram.

Para mais detalhes sobre essa noite incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Café, gengibre e ovos: tarifa de 50% de Trump pode atingir produtos-chave do agronegócio capixaba

Brasil firma compromisso global por inclusão até 2028

Regina e Henrique Tommasi comemoram 58 anos de casados no frio gostoso de Pedra Azul