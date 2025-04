Bandai Namco confirma três jogos no lançamento do Nintendo Switch 2 Bandai Namco lançará Elden Ring, Tamagotchi e PAC-MAN sombrio no Nintendo Switch 2 em 2025.

Folha Vitória|Do R7 02/04/2025 - 15h26 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share