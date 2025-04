Bandidos com arma e facas promovem arrastão em ônibus do Transcol e vítima desmaia Três criminosos roubaram celulares e bolsas dos passageiros que estavam no ônibus que faz a linha 507

Folha Vitória|Do R7 19/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 19/04/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share