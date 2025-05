Bar é invadido pela segunda vez em duas semanas no Centro de Vitória Bar no Centro de Vitória foi invadido pela segunda vez em duas semanas. Foto: Reprodução/ TV VitóriaNa madrugada desta quarta, suspeito... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 18h09 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h09 ) twitter

Bar no Centro de Vitória foi invadido pela segunda vez em duas semanas. Foto: Reprodução/ TV Vitória Um bar localizado no Centro de Vitória foi alvo de uma invasão pela segunda vez em duas semanas. Desta vez, na madrugada desta quarta-feira (07), um homem de 23 anos arrombou a porta do estabelecimento, danificou equipamentos de segurança e foi flagrado consumindo bebidas alcoólicas no local.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

