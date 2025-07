Bate-e-volta Vix-Sampa para ‘uma tarde no museu’ com impressionistas Pré-visualizar em nova aba Folha Vitória|Do R7 17/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 17/07/2025 - 01h17 ) twitter

Amigas e vizinhas de loja no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, as capixabas Deborah Leal e Carolina Neves proporcionaram uma experiência de gastronomia e arte para clientes de Vitória, cidade onde nasceram as marcas da dupla, Manolita e Carolina Neves. Primeiro, almoço no restaurante A Baianeira, comandado pela chef Manuelle Ferraz, no novo prédio do Masp. Depois, a exposição “A ecologia de Monet” e “Renoir”, no mesmo museu, guiada pela curadora de arte Carollina Lauriano.

