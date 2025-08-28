Battlefield 6 no PC: especificações e recursos confirmados
Battlefield 6 traz ao PC a experiência mais avançada da franquia, com gráficos 4K, FPS ilimitado, 600 opções de customização, suporte...
A Electronic Arts e a Battlefield Studios detalharam os recursos da versão de PC de Battlefield 6, destacando que será a experiência mais avançada da franquia até hoje. O jogo promete entregar gráficos em 4K, taxa de quadros ilimitada e mais de 600 opções de customização, consolidando-se como um dos FPS mais robustos do mercado.
Para mais detalhes sobre as especificações e recursos do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
