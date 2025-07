BB reforça compromisso com os produtores em nova campanha do agro O Banco do Brasil estreou nesta segunda-feira, dia 7 de julho, uma nova campanha pública voltada ao agro, como parte do lançamento... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h17 ) twitter

O Banco do Brasil estreou nesta segunda-feira, dia 7 de julho, uma nova campanha pública voltada ao agro, como parte do lançamento do Plano Safra 2025/2026 do BB, anunciado no último dia 3. A ação reforça o papel do Banco do Brasil como o maior parceiro do agro no país, confirmando o compromisso da Instituição de estar ao lado dos produtores rurais em todos os momentos da cadeia de valor, facilitando o acesso ao recurso disponibilizado pelo Governo Federal, enriquecendo o desenvolvimento, incremento da produtividade e a reorganização financeira do setor. Sob o conceito ” A força do agro vem da nossa gente. E a nossa parceria é pra todas as pessoas do agro “, a comunicação dá protagonismo aos produtores e a todas as pessoas que fazem e vivem no campo.

