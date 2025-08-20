BB Seguros reforça acessibilidade e praticidade do Seguro de Itens Pessoais em nova fase de campanha Dando sequência à campanha “Seguro de Itens Pessoais BB Seguros – Pra tudo que importa”, a BB Seguros lança uma nova peça publicitária... Folha Vitória|Do R7 19/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h18 ) twitter

Dando sequência à campanha “Seguro de Itens Pessoais BB Seguros – Pra tudo que importa”, a BB Seguros lança uma nova peça publicitária com foco no valor acessível do produto: apenas R$ 9,90. Com tom leve e bem-humorado, o novo filme apresenta objetos do cotidiano, como celular e óculos, dialogando entre si sobre o aumento de preços no dia a dia e destacando a praticidade da contratação e a abrangência das coberturas do seguro. “O segundo vídeo da comunicação traduz, com leveza, a ideia central da nossa estratégia: a proteção também pode ser cotidiana, acessível e relevante para públicos mais jovens, que nem sempre se veem contemplados pela linguagem tradicional do mercado segurador. Ao valorizar os vínculos das pessoas com os objetos pessoais, a campanha também amplia a noção de cuidado, reforçando o papel da BB Seguros como parceira nas pequenas e grandes escolhas do dia a dia”, afirma Andréa Gama, Superintendente Executiva de Marketing da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

