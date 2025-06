Bebê de 1 ano é internado com sinais de agressão e mãe acusa namorado Foto: Reprodução TV VitóriaA criança deu entrada no Hospital Infantil de Vitória com cortes na cabeça e marcas pelo corpo. Caso é investigado... Folha Vitória|Do R7 21/06/2025 - 14h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 14h56 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória Um bebê de 1 ano e quatro meses foi internado com sinais de agressão no Hospital Infantil de Vitória. A mãe da criança, uma jovem de 20 anos, contou à Polícia Militar que o filho foi arremessado contra a parede pelo companheiro dela, padrasto do bebê.

