Bebê finge que não sabe andar, mas surpreende família ao revelar que já andava sozinho na creche Arthur, de um ano, já andava sozinho na creche, mas fingia não caminhar em casa para receber mais atenção/Foto ReproduçãoArthur, de... Folha Vitória|Do R7 17/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h38 )

Folha Vitória

Arthur, de um ano, já andava sozinho na creche, mas fingia não caminhar em casa para receber mais atenção/Foto Reprodução. O bebê Arthur, de um ano, deu os primeiros passos dentro de casa, mas sua mãe, Lyvian, descobriu que, na verdade, o menino já andava na creche.

Para saber mais sobre essa surpreendente história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

