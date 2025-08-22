Bebê que teve pé queimado é operado e terá que passar por nova cirurgia Foto: Reprodução/InstagramSegundo a mãe do bebê, foi retirada a parte de pele necrosada e o pé do recém-nascido está íntegro Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 20h19 (Atualizado em 22/08/2025 - 20h19 ) twitter

Foto: Reprodução/Instagram O bebê José, que teve o pé esquerdo queimado em um hospital na Serra, passou por uma cirurgia na tarde desta sexta-feira (22), no Hospital Infantil de Vitória. A informação foi confirmada pela própria mãe da criança, Sara Peisino Barbosa.

Para mais detalhes sobre essa história comovente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

