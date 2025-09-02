Bebê que teve pé queimado em hospital no ES vai ter que fazer enxerto
Sara Peisino e o bebê José. Foto: Reprodução/vídeoA informação foi passada por um cirurgião para a mãe do recém-nascido, que teve o...
Sara Peisino, mãe do pequeno José, o recém-nascido que teve o pé esquerdo queimado logo após o parto no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, informou que a criança terá que passar por um enxerto. A cirurgia, no entanto, ainda não tem data prevista.
