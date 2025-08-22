Logo R7.com
Bebê que teve pé queimado em hospital vai passar por cirurgia no ES

Reprodução/Arquivo PessoalRecém-nascido ficou com o pé gravemente ferido ao ser colocado em incubadora no Hospital Jayme dos Santos...

Folha Vitória|Do R7

Reprodução/Arquivo Pessoal O bebê que teve o pé esquerdo gravemente queimado ao ser colocado em uma incubadora no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, na última terça-feira (19), vai passar por cirurgia. As informações são da mãe da criança.

