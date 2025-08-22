Bebê que teve pé queimado em hospital vai passar por cirurgia no ES Reprodução/Arquivo PessoalRecém-nascido ficou com o pé gravemente ferido ao ser colocado em incubadora no Hospital Jayme dos Santos... Folha Vitória|Do R7 22/08/2025 - 12h59 (Atualizado em 22/08/2025 - 12h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Reprodução/Arquivo Pessoal O bebê que teve o pé esquerdo gravemente queimado ao ser colocado em uma incubadora no Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, na última terça-feira (19), vai passar por cirurgia. As informações são da mãe da criança.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso preocupante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Obra na avenida Jerônimo Monteiro altera trânsito em Vila Velha

Xbox libera 3 jogos grátis de Pac-Man no fim de semana pelo Game Pass

Alcione traz show da nova turnê para Vitória em agosto