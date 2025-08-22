Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bebê tem o pé queimado ao ser levado para incubadora de hospital na Serra

Reprodução/Arquivo PessoalO bebê foi transferido para o Hospital Infantil de Vitória, onde passará por uma cirurgia que irá avaliar...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Um bebê nascido na última terça-feira (19) teve o pé esquerdo gravemente queimado ao ser levado para uma incubadora do Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, na Serra, pouco depois do nascimento.

Para saber mais sobre essa triste ocorrência e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.