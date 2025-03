Beber durante as refeições detona a digestão? Veja o que a ciência revela! (Foto: Freepik)A digestão é um processo complexo e qualquer fator que altere essas etapas pode, em teoria, afetar a eficiência do nosso... Folha Vitória|Do R7 28/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 28/03/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

(Foto: Freepik) O hábito de ingerir líquidos durante as refeições é comum em muitas culturas, mas há um debate recorrente sobre os possíveis impactos dessa prática na digestão. Enquanto alguns acreditam que beber enquanto se come pode diluir os sucos gástricos e prejudicar a absorção de nutrientes, outros argumentam que o efeito é mínimo e que a hidratação não interfere significativamente no processo digestivo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre os efeitos de beber durante as refeições!

Leia Mais em Folha Vitória:

Tomar ômega 3 para emagrecer funciona? Veja benefícios e no que ajuda o suplemento

Desconto nos melhores apps, 60% off nos apps Adobe e desconto no Photoshop e Lightroom

Saiba como e quais usar! Melhore suas fotos com os melhores apps