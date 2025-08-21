Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Beta de Battlefield 6 quebra recordes e se torna o maior da franquia

A comunidade teve um papel essencial no beta de Battlefield 6. Conheça os resultados e o que esperar do jogo final.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O beta aberto de Battlefield 6 foi encerrado e estabeleceu um novo marco para a série. Segundo a EA, esta foi a maior fase de testes da história da franquia.

Para mais detalhes sobre os recordes impressionantes e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.