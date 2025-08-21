Beta de Battlefield 6 quebra recordes e se torna o maior da franquia
A comunidade teve um papel essencial no beta de Battlefield 6. Conheça os resultados e o que esperar do jogo final.
O beta aberto de Battlefield 6 foi encerrado e estabeleceu um novo marco para a série. Segundo a EA, esta foi a maior fase de testes da história da franquia.
Para mais detalhes sobre os recordes impressionantes e o que esperar do jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
