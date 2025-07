Beta fechado de KILLER INN começa dia 25 no Steam Participe do Beta Fechado do KILLER INN - Inscreva-se agora no Steam Folha Vitória|Do R7 23/07/2025 - 11h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h38 ) twitter

A SQUARE ENIX anunciou o início do Teste Beta Fechado do seu aguardado jogo multijogador de ação e mistério com assassinatos, KILLER INN. Os jogadores podem se inscrever para participar de um teste no Steam, que começará na sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 19h, e estar entre os primeiros a experimentar o KILLER INN.

Não perca a chance de ser um dos primeiros a jogar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

