Bianca Simões supera campeãs mundiais e vence desafio nas ondas mais temidas do ES Bianca Simões dominou as ondas no D2 (Foto: Romeritto Lopes)Bianca Simões e Lucas Nogueira foram os campeões do Slab Bodyboarding Contest... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 12h48 (Atualizado em 09/05/2025 - 12h48 )

Folha Vitória

Bianca Simões dominou as ondas no D2 (Foto: Romeritto Lopes) Depois de semanas de expectativa e análise das condições do mar, o aguardado “Slab Bodyboarding Contest 2025” finalmente aconteceu, levando alguns dos principais bodyboarders do mundo a um dos picos mais desafiadores do Brasil: o temido D2, localizado a 1,2 km da Praia da Costa, em Vila Velha.

