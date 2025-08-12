Bibinha: gata de 15 anos, com problemas de saúde, some na Glória Bibinha, gata desaparecida em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal)Ela tem um caroço de água na cabeça, estava mancando quando foi vista... Folha Vitória|Do R7 12/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Bibinha, gata desaparecida em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal) Bibinha, de 15 anos, está desaparecida desde o dia 21 de julho de 2025. Ela sumiu no bairro Glória, em Vila Velha, e uma semana depois foi vista próxima a uma sorveteria, perto da quadra da região.

Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para saber mais sobre como ajudar a encontrar Bibinha!

Leia Mais em Folha Vitória:

Kiki: gata de apenas um olho desaparece em Vila Velha

Projeto contra adultização de menores nas redes sociais avança na Câmara

Idoso morre após carro cair em poço de peixes no ES