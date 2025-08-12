Logo R7.com
Bibinha: gata de 15 anos, com problemas de saúde, some na Glória

Bibinha, gata desaparecida em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal)Ela tem um caroço de água na cabeça, estava mancando quando foi vista...

Folha Vitória|Do R7

Bibinha, gata desaparecida em Vila Velha. (Foto: arquivo pessoal) Bibinha, de 15 anos, está desaparecida desde o dia 21 de julho de 2025. Ela sumiu no bairro Glória, em Vila Velha, e uma semana depois foi vista próxima a uma sorveteria, perto da quadra da região.

