Biblioteca Transcol tem mais de 3 mil livros emprestados; veja os mais procurados
Foto: Divulgação/Ceturb-ESO Terminal de Laranjeiras, na Serra, é onde há mais leitores cadastrados e onde mais livros foram emprestados...
A Biblioteca Transcol alcançou a marca de mais de 3 mil livros emprestados desde a retomada das atividades. Em apenas 31 dias úteis de funcionamento, desde a inauguração em 15 de julho, já são 2.880 leitores cadastrados e 3.161 empréstimos realizados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre os livros mais procurados!
