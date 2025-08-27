Biblioteca Transcol tem mais de 3 mil livros emprestados; veja os mais procurados Foto: Divulgação/Ceturb-ESO Terminal de Laranjeiras, na Serra, é onde há mais leitores cadastrados e onde mais livros foram emprestados... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 16h38 ) twitter

A Biblioteca Transcol alcançou a marca de mais de 3 mil livros emprestados desde a retomada das atividades. Em apenas 31 dias úteis de funcionamento, desde a inauguração em 15 de julho, já são 2.880 leitores cadastrados e 3.161 empréstimos realizados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre os livros mais procurados!

