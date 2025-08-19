Logo R7.com
Bicampeã mundial Luna Hardman volta às ondas após cirurgia nos ombros

(Foto: Bodyboarding Style)Filha da pentacampeã mundial Neymara Carvalho, capixaba Luna Hardman marca a data do seu retorno às competições...

Folha Vitória|Do R7

A capixaba Luna Hardman, bicampeã mundial pro júnior de bodyboarding, marcou a data do seu retorno ao mar após cirurgia nos ombros. A volta será na edição 2025 do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro.

