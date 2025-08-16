Bicicletas compartilhadas em Vitória serão gratuitas durante dois dias de agosto
Foto: Reprodução/ PMVAo todo, 250 bicicletas espalhadas por 38 estações estarão disponíveis para a população para celebrar o Dia do...
Na próxima terça-feira (19) e no sábado (23), o uso das bicicletas compartilhadas será gratuito para toda a população em Vitória em comemoração ao Dia do Ciclista. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Vitória e por empresas parceiras do sistema, visa incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável.
