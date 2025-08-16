Bicicletas compartilhadas em Vitória serão gratuitas durante dois dias de agosto Foto: Reprodução/ PMVAo todo, 250 bicicletas espalhadas por 38 estações estarão disponíveis para a população para celebrar o Dia do... Folha Vitória|Do R7 16/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 16/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Na próxima terça-feira (19) e no sábado (23), o uso das bicicletas compartilhadas será gratuito para toda a população em Vitória em comemoração ao Dia do Ciclista. A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Vitória e por empresas parceiras do sistema, visa incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Folha Vitória:

Festival para crianças continua neste domingo no Parque Cultural Casa do Governador

Homem agride mulher com tapas e chutes na Ufes; veja vídeo

Jovem é baleado após apontar arma para policiais na Serra