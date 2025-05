Biografia: livro sobre Theodorico Ferraço tem 600 páginas e bastidores dos 16 mandatos Romulo Felippe, autor da biografia, e Theodorico Ferraço. Foto: Márcia Leal/DivulgaçãoObra sobre a vida do prefeito de Cachoeiro de... Folha Vitória|Do R7 15/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 19h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Romulo Felippe, autor da biografia, e Theodorico Ferraço. Foto: Márcia Leal/Divulgação A história do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), que cumpre o quinto mandato a frente do município capixaba, foi retratada em um livro biográfico que será lançado no próximo mês.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa fascinante biografia!

Leia Mais em Folha Vitória:

“Posso me vacinar gripado?” Saiba tudo sobre a vacina da gripe

ES e MG se unem para fortalecer rota e atrair mais turistas para o Caparaó

Nova lei: entenda tudo que muda com novas regras da cidadania italiana