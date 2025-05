Biomédica e filho de 14 anos morrem em acidente no Dia das Mães no ES Acidente mata biomédica e filho de 14 anos na ES-080 no ES. Foto: Redes sociaisUma biomédica e farmacêutica e o filho morreram em um... Folha Vitória|Do R7 12/05/2025 - 19h46 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h46 ) twitter

Acidente mata biomédica e filho de 14 anos na ES-080 no ES. Foto: Redes sociais Uma biomédica e farmacêutica e o filho morreram em um acidente envolvendo dois carros na rodovia ES-080, em Córrego do Limão, zona rural entre São Domingos do Norte e Colatina, na noite deste domingo (11). Outras duas pessoas ficaram feridas.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

