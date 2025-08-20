Bispo Nilton Patrício convida para ciclo de libertação espiritual O Bispo Nilton Patrício convida a comunidade para participar das reuniões espirituais que ocorrem em diferentes horários ao longo do... Folha Vitória|Do R7 20/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h00 ) twitter

O Bispo Nilton Patrício convida a comunidade para participar das reuniões espirituais que ocorrem em diferentes horários ao longo do dia, incluindo um encontro especial às 19h30. Ele destaca a importância de uma orientação espiritual para superar amarrações que podem estar afetando a vida familiar, financeira e emocional dos participantes. O evento será realizado na Avenida Reta da Penha, 2575, bairro Santa Luísa, com a presença de pastores que estarão disponíveis para ajudar aqueles que buscam libertação espiritual.

