Bispo Nilton Patrício convida para ciclo de libertação espiritual
O Bispo Nilton Patrício convida a comunidade para participar das reuniões espirituais que ocorrem em diferentes horários ao longo do...
O Bispo Nilton Patrício convida a comunidade para participar das reuniões espirituais que ocorrem em diferentes horários ao longo do dia, incluindo um encontro especial às 19h30. Ele destaca a importância de uma orientação espiritual para superar amarrações que podem estar afetando a vida familiar, financeira e emocional dos participantes. O evento será realizado na Avenida Reta da Penha, 2575, bairro Santa Luísa, com a presença de pastores que estarão disponíveis para ajudar aqueles que buscam libertação espiritual.
O Bispo Nilton Patrício convida a comunidade para participar das reuniões espirituais que ocorrem em diferentes horários ao longo do dia, incluindo um encontro especial às 19h30. Ele destaca a importância de uma orientação espiritual para superar amarrações que podem estar afetando a vida familiar, financeira e emocional dos participantes. O evento será realizado na Avenida Reta da Penha, 2575, bairro Santa Luísa, com a presença de pastores que estarão disponíveis para ajudar aqueles que buscam libertação espiritual.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este importante evento!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e saiba mais sobre este importante evento!
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: