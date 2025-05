Bitcoin bate novo recorde: veja os fatores por trás da alta aos US$ 111 mil Olhar mais atento do mercado e momento econômico mundial são apontadas como razões da alta do bitcoin. Crédito: Divulgação.Segundo... Folha Vitória|Do R7 22/05/2025 - 10h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cryptocurrency golden bitcoin image for crypto currency rachen

Olhar mais atento do mercado e momento econômico mundial são apontadas como razões da alta do bitcoin. Crédito: Divulgação. O bitcoin atingiu seu valor máximo histórico na madrugada desta quinta-feira (22). A maior criptomoeda em valor de mercado foi negociada a US$ 111,6 mil (R$ 630,54 mil). Já pela manhã, o ativo digital apresentou um leve recuo, mas ainda acima dos US$ 111 mil.

Para entender todos os detalhes dessa alta impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Free Fire apresenta “Solara” – novo mapa em 3 anos

Ministério Público orienta que 59 prefeituras do ES cumpram o piso salarial do magistério

Moto com mais de R$ 205 mil em multas é apreendida em blitz no ES