Black Desert Online recebe nova classe Wukong em atualização Jogo entrará em promoção na próxima semana, com versão base podendo ser resgatada de graça Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 15h17 (Atualizado em 02/07/2025 - 15h17 ) twitter

Black Desert Online fica feliz em dar as boas vindas ao Wukong, a 30ª classe do jogo, revelada durante o Banquete de Heidel 2025 no último final de semana. Além do novo personagem, novos conteúdos e promoções especiais estão chegando em Black Desert.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades!

