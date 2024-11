Black Friday da Team Liquid tem descontos de até 35% em suas lojas Black Friday da Team Liquid tem descontos de até 35% em suas lojas Folha Vitória|Do R7 29/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 29/11/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Black Friday Team Liquid

Foto: Team Liquid/Divulgação Chegou a grande oportunidade para os fãs da Cavalaria renovarem seus guarda-roupas e curtirem o fim de ano com muito estilo e orgulho de ser Liquid. As lojas física e virtual da Team Liquid no Brasil contam com uma superpromoção de Black Friday, com descontos que chegam a 35% em diversos itens da linha de vestuário. As promoções já estão disponíveis e vão até 02/12 na loja física e 08/12 na loja online.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

PM que matou a esposa em Vitória é condenado a 33 anos de prisão

Nas alturas, dólar a R$ 6 é o "complô" da Faria Lima

Resumo de notícias desta sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024