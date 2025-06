Blade Soul NEO já está disponível no Steam Pela primeira vez, os jogadores podem aproveitar o MMORPG remasterizado no Steam, agora multiplataforma e com três atualizações de...

Folha Vitória|Do R7 04/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share