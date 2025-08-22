Blindagem em alta: um retrato da insegurança pública sob a ótica liberal
Foto: FreepikAumento expressivo na procura por veículos blindados em 2024 é um reflexo do sintoma claro de um problema estrutural
Em um país onde o direito à segurança é um pilar constitucional para todos, o crescente número de carros blindados no Brasil expõe uma realidade preocupante: a falência do Estado em cumprir sua função básica de proteger seus cidadãos.
Em um país onde o direito à segurança é um pilar constitucional para todos, o crescente número de carros blindados no Brasil expõe uma realidade preocupante: a falência do Estado em cumprir sua função básica de proteger seus cidadãos.
Para entender melhor essa questão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Para entender melhor essa questão e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: