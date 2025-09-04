Logo R7.com
Blitz do emprego: Prefeitura da Serra faz evento com mais de 2.000 vagas

O evento acontecerá no sábado (6), em Novo Horizonte, das 8h às 15h. Foto: Dayana Souza/PMSSerão oferecidas vagas de emprego em diferentes...

O evento acontecerá no sábado (6), em Novo Horizonte, das 8h às 15h. Foto: Dayana Souza/PMS A prefeitura da Serra junto a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter) disponibilizará à população 2.126 oportunidades de emprego para diferentes áreas e níveis escolares na 28ª edição do Serra + Cidadã.

