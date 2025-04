Blitz e Humberto e Ronaldo se apresentam em festa de Santa Leopoldina Artistas se apresentam a partir de sexta-feira (Fotos: Cris Oliveira - SECOM/PMVR e Reprodução/Instagram @humbertoeronaldo)Comemoração... Folha Vitória|Do R7 22/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 16h48 ) twitter

Festa em Santa Leopoldina

Artistas se apresentam a partir de sexta-feira (Fotos: Cris Oliveira - SECOM/PMVR e Reprodução/Instagram @humbertoeronaldo) Os 138 anos de Emancipação Política de Santa Leopoldina serão comemorados com shows da Banda Blitz e da dupla Humberto e Ronaldo. A programação acontece entre os dias 24 e 27 de abril, no Pátio de Festas, no centro da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de toda a programação!

