Blitzcrank é confirmado por engano como novo lutador em 2XKO
Blitzcrank foi confirmado acidentalmente como novo personagem jogável de 2XKO. O campeão estará no beta fechado de setembro, disponível...
Um deslize da Riot Games revelou antes da hora o próximo campeão jogável de 2XKO: o gigante mecânico Blitzcrank. O personagem de Zaun, famoso no universo de League of Legends, apareceu em imagens oficiais do site do jogo, confirmando sua estreia na lista de lutadores.
Um deslize da Riot Games revelou antes da hora o próximo campeão jogável de 2XKO: o gigante mecânico Blitzcrank. O personagem de Zaun, famoso no universo de League of Legends, apareceu em imagens oficiais do site do jogo, confirmando sua estreia na lista de lutadores.
Para mais detalhes sobre essa revelação e o que esperar do novo lutador, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.
Leia Mais em Folha Vitória:
Leia Mais em Folha Vitória: