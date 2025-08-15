Blizzard pode ter revelado por engano o Paladino em Diablo IV Build técnica da Blizzard sugere que o Paladino será a nova classe jogável de Diablo IV. Expansão deve chegar apenas em 2026. Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Paladino pode finalmente chegar a Diablo IV, e quem deixou escapar essa novidade foi a própria Blizzard em uma atualização técnica recente.

Para mais detalhes sobre essa revelação surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Aposta feita pela internet ganha sozinha prêmio da Lotofácil

Aquaviário terá horários especiais no fim de semana para eventos na Grande Vitória

Na contramão do sucesso: Lições de como NÃO atrair investidores