Blizzard pode ter revelado por engano o Paladino em Diablo IV

Build técnica da Blizzard sugere que o Paladino será a nova classe jogável de Diablo IV. Expansão deve chegar apenas em 2026.

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

O Paladino pode finalmente chegar a Diablo IV, e quem deixou escapar essa novidade foi a própria Blizzard em uma atualização técnica recente.

Para mais detalhes sobre essa revelação surpreendente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

