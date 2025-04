Bloober Team revela o primeiro trailer de gameplay de Cronos: The New Dawn A Bloober Team, estúdio responsável pelo icônico SILENT HILL 2 remake, revelou o primeiro trailer de gameplay de Cronos: The New Dawn...

Folha Vitória|Do R7 16/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share