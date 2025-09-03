BNDES e Senai vão repassar R$ 56 milhões para a indústria 4.0 Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Empresas inovadoras interessadas em participar da concorrência pública precisam se inscrever, até 12 de setembro, por meio da plataforma do Senai. Foto: Freepik Empresas inovadoras vão receber aporte de R$ 56 milhões para desenvolver soluções da chamada indústria 4.0 para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs). Nesse sentido, os recursos são originários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre a indústria 4.0!

Leia Mais em Folha Vitória:

Prefeitura de Cariacica abre concurso público para procurador

Maus-tratos: CPI flagra cães com pulgas e em condições insalubres em Cariacica

Elevador da Glória descarrila em Lisboa e deixa 3 mortos