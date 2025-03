Boate é condenada por impedir mulher trans de usar banheiro feminino "Me senti uma bandida", disse Danielly. O advogado Amazias Santos explicou que a transfobia é crime inafiançável e imprescritível com... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

"Me senti uma bandida", disse Danielly. O advogado Amazias Santos explicou que a transfobia é crime inafiançável e imprescritível com pena de até 05 anos de prisão. Foto: Conexão Justiça Uma boate localizada em Vila Velha foi condenada pela Justiça por barrar uma mulher trans de usar o banheiro feminino no estabelecimento.

Para saber mais sobre este caso e suas implicações legais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Na Ana Maria, Xuxa assume perda de cabelo e diagnóstico de doença

Harpia, anta e mais de 100 animais plastinados são expostos em São Mateus

Apresentador de TV revela tudo que Faustão fez com ele em bastidores e que nunca esqueceu: “Do nada”