Bola de vôlei fortalece laços e cria oportunidades para pais e filhos
Fotos: Acervo pessoal e Bruno SalvadorAllan Novais se tornou fotógrafo por conta da filha, Rafaella, jogadora de vôlei; Já Fábio Luiz...
Fotos: Acervo pessoal e Bruno Salvador Allan Novais e a filha, Rafaella, e Fábio Luiz Magalhães e os filhos, João Vitor e Lara, têm uma paixão em comum que aproxima ainda mais a família: o vôlei.
