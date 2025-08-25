Bolo de mexerica sem glúten e sem açúcar: como fazer a receita fit que até diabético pode comer
Bolo de Mexerica. Foto: Roberta SalgueiroExperimente o bolo de mexerica sem glúten que combina sucralose e farinhas especiais para...
Bolo de Mexerica. Foto: Roberta Salgueiro O bolo de mexerica sem glúten e sem açúcar é a escolha perfeita para quem busca um doce leve, saboroso e ao mesmo tempo saudável. Preparado com sucralose no lugar do açúcar e um mix especial de farinhas sem glúten, ele garante uma massa fofinha e aromática, com o toque cítrico irresistível da fruta.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa deliciosa receita!
Leia Mais em Folha Vitória:
